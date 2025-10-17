Uşak'ta Otomobil ile Traktör Çarpıştı: İki Yaralı
Ulubey ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile traktör çarpıştı. Yaralanan karı koca hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı.
Ulubey-Eşme kara yolunda H.G. (60) yönetimindeki 35 AEF 158 plakalı otomobil, İnay köyü yakınlarında, tali yola dönüş yapan V.K. (61) idaresindeki 64 LT 928 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü H.G, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kazada yaralanan H.G. ile eşi G.G. (56) ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel