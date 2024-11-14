Uşak'ta Otomobil Devrildi: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Banaz ilçesinde, otomobilin menfeze devrilmesi sonucu S.Y. ve eşi F.Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.
Banaz-Uşak kara yolunda seyreden S.Y. (60) idaresindeki 41 YT 625 plakalı otomobil, Gedikler mevkisinde yoldan çıktı.
Otomobil, daha sonra yol kenarındaki menfeze devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.Y. ile eşi F.Y. (58) ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.