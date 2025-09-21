Haberler

Uşak'ta Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Uşak'ta Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Uşak-Denizli kara yolunda A.A. yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Uşak- Denizli kara yolunda ilerleyen A.A. (68) yönetimindeki 34 HUH 788 plakalı otomobil, Yapağılar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Y.A. (68) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

