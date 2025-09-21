Uşak'ta Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Uşak- Denizli kara yolunda ilerleyen A.A. (68) yönetimindeki 34 HUH 788 plakalı otomobil, Yapağılar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Y.A. (68) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.