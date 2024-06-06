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Uşak'ta Otomobil Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

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Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Uşak'tan Banaz istikametine giden Erkan Aras (48) idaresindeki 34 ANH 279 plakalı otomobil, Banaz Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erkan Aras'ın İl Genel Meclisi Üyesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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