Uşak'ta Otomobil Çarpışması: Sürücüler Yaralandı
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Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak'tan İzmir istikametine ilerleyen O.A'nın kullandığı 35 AOS 341 plakalı otomobil, Güneli Köy yolu ayrımında İ.Ç. idaresindeki 64 KC 908 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler O.A. ile İ.Ç. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan İ.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel