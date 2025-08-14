Uşak'ta Otobüs Sürücüsü ile Tartışan Kişiye 39 Bin Lira Ceza

Uşak'ta otomobiliyle şehirler arası yolcu otobüsünün önünde durarak otobüs sürücüsü ve muavinle tartışan kişiye, 39 bin 340 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Uşak-Ankara kara yolu Osmanlı Köprülü Kavşağı'nda R.K. (27) otomobiliyle şehirler arası yolcu otobüsünün önünde durdu.

Otomobilinden inen R.K. otobüs sürücüsü ve muavinle tartıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince yakalanan R.K'nin sürücü belgesi olmadığı tespit edildi.

Hakkında adli işlem başlatılan R.K'ye 39 bin 340 lira para cezası kesildi, otomobil de trafikten men edildi.

Uşak Valiliği Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüler üzerine şehirler arası yolda diğer sürücü ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan tartışmayla ilgili olarak ekiplerimizce derhal işlem başlatılmıştır. İlgili sürücüye 2918 sayılı kanun gereği 39 bin 340 lira idari para cezası uygulanmış, araç trafikten men edilmiştir. Ayrıca söz konusu şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Trafik güvenliğini tehdit eden hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecek, denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."