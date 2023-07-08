Uşak'ta Ormanlık Alanda Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda kozalak toplamak için traktörle giden Alper Altındağ, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.