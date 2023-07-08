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Uşak'ta Ormanlık Alanda Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Ormanlık Alanda Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda kozalak toplamak için traktörle giden Alper Altındağ, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Banaz köyünde yaşayan Alper Altındağ (51), 64 FA 664 plakalı traktörüyle ormanlık alana kozalak toplamaya gitti.

Altındağ'ın geri dönmemesi üzerine aramaya çıkan yakınları, Hatipler köyü Koçaklar mevkiinde traktörü devrilmiş, Altındağ'ı da hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Altındağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel

Altındağ Jandarma Banaz Uşak Güncel Haberler

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