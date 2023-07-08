Uşak'ta ormanlık alanda 1318 kök Hint keneviri ele geçirildi

Uşak'ın Güneli köyü yakınlarında yapılan operasyonda, ormanlık alanda ekili 1318 kök Hint keneviri, 2 kürek, 4 çapa ve 2 testere bulundu. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.