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Uşak'ta ormanlık alanda 1318 kök Hint keneviri ele geçirildi

Uşak'ta ormanlık alanda 1318 kök Hint keneviri ele geçirildi

Güncel Haberler

Uşak'ın Güneli köyü yakınlarında yapılan operasyonda, ormanlık alanda ekili 1318 kök Hint keneviri, 2 kürek, 4 çapa ve 2 testere bulundu. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Uşak'ta ormanlık alanda ekili 1318 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Merkeze bağlı Güneli köyü yakınlarında ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye operasyon düzenledi.

Bölgede ormanlık alanda ekili 1318 kök Hint keneviri, 2 kürek, 4 çapa ve 2 testere bulundu.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Uşak Güncel Haberler

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