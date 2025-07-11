Uşak'ta Orman Yangınları ve Güvenlik Önlemleri Değerlendirildi

Uşak'ta Orman Yangınları ve Güvenlik Önlemleri Değerlendirildi
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Uşak Valisi Naci Aktaş, yılın ilk altı ayında 87 yangın meydana geldiğini, bunların 21'inin orman yangını olduğunu belirtti. Aktaş, ayrıca asayiş olayları ve uyuşturucu operasyonları hakkında bilgi verdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, "İlimizde 1 Haziran'dan itibaren yani ormanlara giriş yasağının başlandığı tarihten bu yana 87 yangın meydana geldi. Bunun 21'i orman yangını, 66'sı ziraat yangını. Bu 87 yangının 6'sı büyük çaplı yangınlardı." dedi.

Naci Aktaş, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda yılın ilk 6 ayında polis ve jandarma bölgesinde gerçekleşen olaylara ve operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Kent genelinde bu dönemde 2 bin 325 olay meydana geldiğini aktaran Aktaş, kişiye karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99,3, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 81,4 olduğunu söyledi.

İl genelinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik 111 operasyonun gerçekleştirildiğini aktaran Aktaş, bu operasyonlarda yakalanan 234 şüpheliden 119'unun tutuklandığını belirtti.

Aktaş, 6 aylık dönemde trafik ekiplerince 401 bin 79 aracın denetlendiğini, 55 bin 589 araca da işlem yapıldığını aktardı.

Kent genelinde yaşanan orman yangınlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Aktaş, "İlimizde 1 Haziran'dan itibaren yani ormanlara giriş yasağının başlandığı tarihten bu yana 87 yangın meydana geldi. Bunun 21'i orman yangını, 66'sı ziraat yangını. Bu 87 yangının 6'sı büyük çaplı yangınlardı." dedi.

Aktaş, ekiplerin cansiperane çalışmasıyla yangınların söndürüldüğünü belirterek, yangına sebep olduğu tespit edilen kişiler hakkında da gerekli yasal süreçlerin başlatıldığını ifade etti.

Yangınlara karşı herkesin duyarlı olmasını isteyen Aktaş, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizden beklentimiz de hasat sırasında kullanılan biçerdöver ve saman balyalama makinelerinin yanında mutlaka su tankı bulundurmaları, hasat sonrasında ormanlara bitişik alanlarda mineral toprak varlığını yüzeye çıkaracak şekilde tarlayı sürmeleri ve yasak saatlerine uymalarıdır. 12.00 ila 17.00 saatleri arasında hasadı, özellikle sıcaklıkların çok yüksek olduğu bu dönemde yasakladığımızı tekrar hatırlatıyoruz. Bu kurallara uymayanlar hakkında hiçbir opsiyon göstermeden yasal işlemleri uyguluyoruz, uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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