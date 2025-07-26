Uşak'ta Orman yangınları: Ketenlik Köyü Tahliye Edildi

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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangınlar nedeniyle Ketenlik köyü tahliye edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde biri meşelik diğeri ise ormanda 2 farklı noktada yangın çıktı. Her iki bölgeye sevk edilen ekipler alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik alan ve ormanda saat 13.00 sıralarında 2 farklı noktada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

KETENLİK KÖYÜ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştu. Ketenlik köyü ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

Haber-Kamera: İnan YAMAN/UŞAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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