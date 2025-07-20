Uşak'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Uşak'ın Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisinde çıkan orman yangınına, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak mahsurlarını artırması üzerine 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor. Ekiplerin yangınla mücadelesi devam ediyor.
Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel