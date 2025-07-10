Uşak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Uşak'ın Banaz ilçesinde başlayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın sonrası dronla görüntülenen zarar gören alanlarda çalışmalar devam ediyor.
Uşak'ın Banaz ilçesinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, zarar gören ormanlık alan dronla görüntülendi.
Kızılhisar köyü yakınlarında 8 Temmuz'da tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesiyle yangın, dün kontrol altına alındı.
Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Büyük bölümü kızılçam ormanı olan yanan alanlar, dronla görüntülendi.
Öte yandan yangına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yangın
Kızılhisar köyü yakınlarındaki bir buğday tarlasında 8 Temmuz'da biçerdöverle hasat yapıldığı sırada yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçramıştı.
Yangına, 13 arazöz, 1 uçak ve 1 helikopterle müdahale edilmişti.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangına ilişkin 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.