Uşak'ta Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Uşak'ta Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
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Uşak'ta Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı.

UŞAK'ta orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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