Uşak'ta Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Mücadele Ediyor

UŞAK'ta orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Haber : İnan YAMAN / UŞAK, DHA)