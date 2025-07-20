Uşak'ta Orman Yangını Çıktı

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Uşak'ta Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin rüzgar etkisiyle hızla yayıldığı bildirildi.

1) UŞAK'TA ORMAN YANGINI

UŞAK'ta orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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