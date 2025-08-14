Uşak'ta Orman ve Ziraat Alanlarında Yangın Alarmı: 1500 Hektar Zarar Gördü

Uşak Valisi Naci Aktaş, 1 Haziran'dan bu yana kentteki orman ve ziraat alanlarında 120 yangın çıktığını, yaklaşık 1500 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Aktaş, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda temmuz ayında polis ve jandarma bölgesinde gerçekleşen olaylar ile operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Kent genelinde geçen ay 477 olay meydana geldiğini belirten Aktaş, kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 98,2, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 74,3 olduğunu kaydetti. Aktaş, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik 16 operasyonda 25 kişinin yakalandığını, bunlardan 14'ünün tutuklandığını ifade ederek, trafik ekiplerinin 54 bin 523 aracı denetlendiğini, 8 bin 288 araca işlem yapıldığını anlattı.

Kentte meydana gelen yangınlara ilişkin de bilgi veren Aktaş, şunları kaydetti:

"1 Haziran 2025'ten itibaren 30'u orman, 90'ı ziraat yangını olmak üzere toplam 120 yangın meydana geldi. Bu yangınların 9'u büyük çaplı yangınlardı ve yaklaşık 1500 hektarlık alanımız bu yangınlarda zarar gördü. Bu yangınlarla ilgili 5 şahsa idari para cezası uygulandı. 8 şahsa adli işlem uygulandı ve bu şahıslardan 3'ü tutuklandı, 5 şahıs da denetimli serbestlik kararıyla bırakıldı."