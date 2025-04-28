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Uşak'ta Öğretmen, Boğazına Çikolatalı Ekmek Kaçan Öğrenciyi Kurtardı

Uşak'ta Öğretmen, Boğazına Çikolatalı Ekmek Kaçan Öğrenciyi Kurtardı
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Uşak'ta bir ilkokul öğrencisinin boğazına çikolatalı ekmek kaçması sonucu öğretmeni Heimlich manevrası ile müdahale etti ve öğrenciyi kurtardı. Olay, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Uşak'ta boğazına çikolatalı ekmek kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kağan Alparslan'ın nefes borusuna yediği çikolatalı ekmek kaçtı. O esnada koridorda bulunan sınıf öğretmeni Yağmur Aydoğan, kendisine doğru yürüyen ve eliyle yardım işareti yapan öğrencisinin nefes almakta zorluk çektiğini fark etti.

Hızlıca hareket eden öğretmen, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.

Alparslan, soluk borusuna kaçan ekmeğin çıkarılmasıyla daha rahat nefes almaya başladı.

Yaşananlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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