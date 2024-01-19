Uşak'ta Öğrenciler Karnelerini Aldı
Uşak'ta 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte 60 bin 434 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Uşak Valisi Turan Ergün ve diğer protokol üyeleri öğrencilere karnelerini ve hediyelerini dağıttı.
Uşak'ta öğrenciler, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı.
İl genelinde 366 okulda eğitim gören 60 bin 434 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Nihat Dülgeroğlu İlkokulunda düzenlenen programa katılan Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Vali Ergün ve beraberindeki protokol üyeleri öğrencilere karnelerini ve hediyelerini dağıttı.