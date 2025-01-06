Uşak'ta Müstakil Evde Yangın Çıktı
Uşak Merkez Yeniköy köyünde Musa Taş'a ait müstakil evde çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak evin büyük bir bölümü yandı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması can kaybını önledi.
Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Merkeze bağlı Yeniköy köyünde, Musa Taş'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, evin büyük bir bölümü yandı.
Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel