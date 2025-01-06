Üye Girişi
Haberler
Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor

Uşak'ta Müstakil Evde Yangın Çıktı

Uşak'ta Müstakil Evde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Merkez Yeniköy köyünde Musa Taş'a ait müstakil evde çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak evin büyük bir bölümü yandı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması can kaybını önledi.

Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkeze bağlı Yeniköy köyünde, Musa Taş'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, evin büyük bir bölümü yandı.

Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
img

"Emeklilere bu maaşın bile çok olduğunu düşünüyorum"
img

Dünyanın en büyük takımlarından birini satın alıyor
img

Sigaraya okkalı zam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

İddiası vahim! TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya Türkçe gönderme

Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya Türkçe gönderme
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev

İşte serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev

Son Dakika Haberleri

En düşük emekli maaşı kaç TL oldu, arttı mı 2025? Slaven Bilic Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 6 Ocak Pazartesi? Kabine toplantısı bitti mi 2025? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 6-7 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kabine toplantısı kararları ne 6 Ocak Pazartesi? Birşah Süt kimin, sahibi kim? KOSKİ Konya su kesintisi! 6-7 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir bugün var mı? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman? 6 Ocak Kanal D yayın akışı! Adana ASKİ su kesintisi! 6-7 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMA! Kabine Toplantısı'nda neler konuşuldu? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.