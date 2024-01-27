Uşak'ta Müstakil Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
Uşak'ta Atatürk Mahallesi'nde bulunan müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi gözaltına alındı.
Uşak'ta, müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi İkinci Gülnar Sokak'ta S.E'ye ait müstakil evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi S.E, yangına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
S.E'nin ilk ifadesinde yangının içtiği sigaradan kaynaklandığını öne sürdüğü öğrenildi.