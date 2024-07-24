Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Nurullah Ulaşkın yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve sürücü yola savruldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak Ulaşkın kurtarılamadı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar- Uşak kara yolunda ilerleyen Nurullah Ulaşkın (25) yönetimindeki 16 BFG 985 plakalı motosiklet, Büyükoturak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ulaşkın, ambulansla kaldırıldığı Banaz Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.