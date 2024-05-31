Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Uşak'ta plakasız bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Samet Mevlüt Erdoğan yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan Erdoğan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Samet Mevlüt Erdoğan (19) yönetimindeki plakasız motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda seyrederken kontrolünü kaybederek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erdoğan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.