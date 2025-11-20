Uşak'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Uşak'ta şarampole devrilen motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şerafettin Kılınç (27) müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Kılınç, yönetimindeki 20 BV 579 plakalı motosiklet, dün Bozkuş köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmiş, kazada sürücü ağır yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel