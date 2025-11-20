Haberler

Uşak'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Uşak'ta meydana gelen motosiklet kazasında, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Şerafettin Kılınç, hastanede tedavi altında hayatını kaybetti.

Uşak'ta şarampole devrilen motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şerafettin Kılınç (27) müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kılınç, yönetimindeki 20 BV 579 plakalı motosiklet, dün Bozkuş köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmiş, kazada sürücü ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
