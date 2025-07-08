Uşak'ta Motosiklet Kazası: 19 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Motosiklet Kazası: 19 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Uşak'ta hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Yiğit Gencer, kaza sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Gencer'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

Uşak'ta hafif ticari araç ile çarpışan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi Ova Caddesi'nde ilerleyen Yiğit Gencer (19) yönetimindeki 64 ADT 196 plakalı motosiklet, Ş.T. (21) idaresindeki 64 ADK 778 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Gencer'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gencer'in cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü Ş.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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