Uşak'ta motosiklet kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir çocuk ise ağır yaralandı. Kazada motosikletin kontrolden çıkarak devrildiği ve yola savrulan çocukların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen motosikletteki 16 yaşındaki çocuk öldü, 13 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı.
İsalar köyünden Aydınlı köyü yönüne giden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 45 KA 0477 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Motosiklette bulunan Ali Erkorkmaz (16) ve E.K. (13) yola savruldu.
Ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Erkorkmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikesi bulunan E.K. ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.