Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta motosiklet kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir çocuk ise ağır yaralandı. Kazada motosikletin kontrolden çıkarak devrildiği ve yola savrulan çocukların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen motosikletteki 16 yaşındaki çocuk öldü, 13 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı.

İsalar köyünden Aydınlı köyü yönüne giden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 45 KA 0477 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Motosiklette bulunan Ali Erkorkmaz (16) ve E.K. (13) yola savruldu.

Ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Erkorkmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan E.K. ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Çocuk Eşme Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Işığı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Işığı filmi ne zaman, nerede çekildi? Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında ve nereli? Devrim Özkan'ın hayatı! Telefon kiralama nedir? Telefon kiralama nasıl oluyor? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Devrim Özkan ve Lucas Torreira barıştı mı? Rachel Araz kimdir? Rachel Araz kaç yaşında, nereli? Rachel Araz'ın hayatı ve kariyeri... Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin bulundu mu? Olay ne, ne zaman kayboldu? 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! Ankara 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? Alanyaspor- Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor- Göztepe maçı sata kaçta, hangi kanalda? 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! İstanbul 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? PSG- Montpellier maçı ne zaman? PSG- Montpellier maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla- Villarreal maçı ne zaman? Sevilla- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Sil Süpür neden yok? Türk Telekom Sil Süpür neden çıkmıyor? 23 Ağustos son gelişmeler... Cuma namazı ne zaman biter? 23 Ağustos cuma namazı ne kadar sürüyor? Ankara su kesintisi sorgulama! 23 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? 23 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi!
title