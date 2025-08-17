Uşak'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Uşak'ta bir motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosikletin arkasındaki yolcu hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.
Uşak'ta otomobile çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
F.Ö. (36) yönetimindeki 43 AGL 026 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda aynı istikamette ilerleyen E.K. (41) idaresindeki 64 ABM 755 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Şahsenem Pak (31) yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü F.Ö. ile Pak, ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Pak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
