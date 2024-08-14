Uşak'ta Mısır Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen bir mısır yüklü tır, Yenişehir mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta devrilen mısır yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Uşak- İzmir kara yolunda ilerleyen M.C. (40) yönetimindeki 42 AC 030 plakalı tır, Yenişehir mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.