Uşak'ta mısır tarlasında Hint keneviri operasyonu

Uşak'ın Mesudiye köyünde yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, mısır tarlasında saksılara ekili 87 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli ise ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.