Uşak'ta mısır tarlasında Hint keneviri operasyonu
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Uşak'ın Mesudiye köyünde yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, mısır tarlasında saksılara ekili 87 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli ise ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.
Uşak'ta mısır tarlasında saksıların içerisine ekili 87 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Merkeze bağlı Mesudiye köyünde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, mısır tarlasında saksıların içerisine ekili 87 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel