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Uşak'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada minibüs ile otomobil çarpıştıktan sonra otomobil tarlaya düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sivaslı-Uşak kara yolunda ilerleyen Ş.K. (39) yönetimindeki 07 AAH 523 plakalı minibüs, Cezaevi Kavşağı'ndan dönüş yapan Abdullah G. (79) idaresindeki 64 ACD 546 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle tarlaya düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Mukaddes G. (69), itfaiye ekiplerince çıkartılmasının ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, yaralanan sürücülerle, minibüste yolcu konumundaki M.K. (14) ambulansla kentteki hastanelere götürüldü.

Mukaddes G, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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