Uşak'ta Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit İsmail Çetin Caddesi'nde ilerleyen Kazım Kozak (26) yönetimindeki 35 BZZ 644 plakalı motosiklet, Birinci Dolunay Sokak'tan caddeye çıkan S.K. (32) idaresindeki 64 ACN 468 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kozak, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü S.K. de gözaltına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletin minibüsle çarpışması ve kazanın ardından minibüs sürücüsünün aracından inerek yaralının yanına koştuğu yer aldı.