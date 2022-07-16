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Uşak'ta minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Tütün tarlasında çalıştıktan sonra evlerine dönen 20 işçinin bulunduğu S.A. (51) idaresindeki 64 Y 0024 plakalı minibüs, Şehit Piyade Onbaşı Süleyman Aydındağ Köprülü Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, işçilerden Hasibe Bozkurt'un (56) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 14 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Ulubey Uşak Güncel Haberler

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