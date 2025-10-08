Haberler

Uşak'ta Midelerinde Metamfetamin Taşıyan 3 İranlı Tutuklandı

Uşak'ta Midelerinde Metamfetamin Taşıyan 3 İranlı Tutuklandı
Uşak'ta narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, midelerinde toplam 1 kilo 516 gram metamfetamin bulunan 3 İran uyruklu şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi yuttukları tıbbi müdahale ile çıkarıldı.

Uşak'ta midelerinde toplam 1 kilo 516 gram metamfetamin ele geçirilen İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İran uyruklu A.T, Y.T. ve M.J'nin hava yoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na, buradan da ticari taksiyle Uşak'a geldiğini belirledi.

Zanlıların Kurtuluş Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, bir zanlının üzerinden kapsülün içerisinde metamfetamin ele geçirildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografilerinde, midelerinde çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yuttuğu 1 kilo 516 gram metamfetamin tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
