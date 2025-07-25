Uşak'ta Meşelik Alanda Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Uşak'ta Meşelik Alanda Yangın: Müdahale Devam Ediyor
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye 5 helikopter, 19 su tankeri ve 29 arazöz sevk edildi.

UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Sivaslı ilçesi Hanoğlu köyü yakınlarındaki meşelikte, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 19 su tankeri ve 29 arazöz sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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