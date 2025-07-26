Uşak'ta Meşelik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 95 hektarlık alan zarar gördü.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Hanoğlu köyü yakınlarındaki meşelik alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi gece boyunca devam etti.
Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 95 hektarlık alan zarar gördü.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel