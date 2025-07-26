Uşak'ta Meşelik Alanda Çıkan Yangına Müdahale Devam Ediyor

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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgedeki Ketenlik köyü tahliye edilirken, bazı evlerde hasar meydana geldi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, tedbir amaçlı Ketenlik köyü tahliye edildi. Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş yangın bölgesinde ekiplerden bilgi aldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
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