Uşak'ta Meşe Ağaçlarıyla Dolu Alanda Yangın Çıktı

UŞAK'ta meşe ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ciğerdede köyü yakınlarındaki meşelikte saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz, Uşak Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi bünyesindeki tankerler ve greyderler sevk edildi. Yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 50 dönüm meşelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: İnan YAMAN/UŞAK,