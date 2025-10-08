Uşak'ta meme kanserine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi

Uşak'ta "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Uşak Kanserle Savaş Derneği işbirliğiyle düzenlenen yürüyüş için katılımcılar, Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplandı.

Katılımcılar, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşte, "Meme kanseri kaderiniz olmasın", "Kanserden korkanların değil, kanserle savaşanların adresi KETEM", "Meme kanserinde erken tanı kendi ellerinizde" yazılı pankartlar açıldı.

Yürüyüşün ardından meydanda açılan stantlarda vatandaşlara meme kanserinde erken tanının önemiyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürü Tarık Acar'ın, "Meme kanseri, dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser türlerindendir. Meme kanseriyle mücadelenin en önemli adımı, bilinçli bir toplum oluşturarak kadınları erken tanı konusunda teşvik etmektir. Erken evrede teşhis edilen meme kanserinde tedavi başarısı çok yüksektir. Bu nedenle düzenli taramalar, hayat kurtarıcı öneme sahiptir." ifadelerine yer verildi.