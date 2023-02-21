Uşak'ta mağaza yangınında iş yeri sahibi öldü, 3 itfaiyeci dumandan etkilendi

UŞAK'ta, hırdavat malzemelerinden züccaciye eşyalarına kadar pek çok ürünün satıldığı mağazanın bodrum katında bulunan depoda çıkan yangında iş yeri sahibi Fuat Koyuncu (24) hayatını kaybetti, 3 itfaiye eri dumandan etkilendi.

UŞAK'ta, hırdavat malzemelerinden züccaciye eşyalarına kadar pek çok ürünün satıldığı mağazanın bodrum katında bulunan depoda çıkan yangında iş yeri sahibi Fuat Koyuncu (24) hayatını kaybetti, 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. Mağazanın bulunduğu binada oturanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangın, bugün saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki, 'ucuzluk pazarı' olarak bilinen ve çeşitli türlerde çok sayıda ürünün satıldığı bir mağazasının depo olarak kullanılan bodrum katında çıktı. Dumanı fark eden mağaza çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mağazanın bulunduğu binada oturanlar tedbir amacıyla boşaltılırken, oksijen tüpü takarak mağazanın alt katına inen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Dumandan etkilenen Koyuncu, ve 3 itfaiye görevlisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koyuncu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Uşak Belediyesi İtfaiye Amiri Ramazan Duran, itfaiye erleri Muammer Şen ve Ahmet Çelik'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.