Uşak'ta LGS merkezi sınavı başladı
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Uşak'ta 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 4 bin 497 öğrencinin katılımıyla başladı.
Uşak'ta 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 4 bin 497 öğrencinin katılımıyla başladı.
Birçok öğrenci kent genelindeki 92 sınav merkezine erken saatlerde geldi.
Öğrenciler bina girişlerinde belge ve güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı.
1212 personelin görev yaptığı sınav öncesi, okullar önünde yoğunluk yaşandı.
Bazı öğrenci yakınlarının okul önlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiği görüldü.
Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel