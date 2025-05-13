Uşak'ta Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Tutuklu
Uşak'ta bir kuyumcuda gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uşak'ta 2 kişinin yaralandığı kuyumcudaki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekiplerince saldırıyı gerçekleştiren İ.K'nin yakalanmasının ardından zanlıyla birlikte olduğu değerlendirilen R.B. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, R.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, Özdemir Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir kuyumcuda, İ.K. tarafından tabancayla ateş edilmiş, olayda 2 kişi yaralanmıştı.
Olay yerinden kaçan İ.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.