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Uşak'ta Kuyumcuda Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Uşak'ta Kuyumcuda Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
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Uşak'ta bir kuyumcuda meydana gelen silahlı saldırıda iş yeri sahibinin kardeşi ve bir müşteri yaralandı. Olay yerinden kaçan zanlı polis tarafından yakalandı.

Uşak'ta bir kuyumcuda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Özdemir Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir kuyumcuya gelen İ.K. (19), henüz belirlenemeyen sebeple tabancayla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Saldırıda iş yeri sahibinin kardeşi Ç.S. (47) ile müşterilerden H.K. (70) yaralandı.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden bir ticari taksiyle kaçtığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan olayda kullanıldığı belirlenen tabanca iş yerinin karşısındaki bir trafonun yakınında ele geçirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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