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Uşak'ta Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Uşak'ta Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı: İki Yaralı
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Uşak'ta bir kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibinin kardeşi ve bir müşteri yaralandı. Saldırgan kısa sürede polis tarafından yakalandı.

UŞAK'ta bir kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibinin kardeşi ile bir müşteri yaralandı. Olayın ardından taksiye binerek kaçtığı belirlenen saldırgan İ.K. (19), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Özdemir Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına gelen İ.K., yanındaki tabancayla peş peşe ateş edip, kaçtı. İçerdeki iş yeri sahibinin kardeşi Ç.S. (47) ile kadın müşteri H.K (70) yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından bir taksiye binerek kaçtığı belirlenen İ.K., birkaç sokak ilerde polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İ.K.'nin olayda kullandığı tabanca kuyumcu dükkanına 20 metre mesafedeki bir trafonun yanında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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