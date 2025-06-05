Uşak'ta Kurban Bayramı Kutlaması ve Güvenlik Önlemleri

Uşak'ta Kurban Bayramı Kutlaması ve Güvenlik Önlemleri
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Uşak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda Vali Naci Aktaş, bayramda huzur ve güvenliğin sağlanması için 2 bin 470 jandarma ve polisin görev yapacağını açıkladı. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılması gerektiğini vurguladı.

Uşak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda Vali Naci Aktaş, il protokolüyle bayramlaştı.

Hasbahçe Polisevi'ndeki programda konuşan Vali Aktaş, bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için 2 bin 470 jandarma ve polisin görev yapacağını belirtti.

Kurban kesimlerinin belirlenen alanlarda yapılması için çağrıda bulunan Aktaş, kesimlerin de profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Aktaş, trafiğe çıkacak vatandaşlardan da trafik kurallarına uymalarını istedi.

AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul da vatandaşların bayramını kutlayarak, güzel bir bayram geçirilmesini diledi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar İskender Pala ise bayramlarda insanların daha duyarlı olduğunu belirterek, "Böyle bir günde Filistin'de soykırım devam ederken, orada acılar yaşanırken, orada insanlar ekmek bulamazken, bizim bayram sofralarına oturduğumuzda birazcık bunu düşünmemizin yararlı olduğuna kanaat getiriyorum." dedi.

Programa Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve il protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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