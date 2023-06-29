Uşak Valisi Turan Ergün ve protokol üyeleri Hasbahçe Polisevi'nde bayramlaştı. Vali Ergün, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı ve bayram tedbirlerinin alındığını belirtti. AK Parti ve CHP milletvekilleri de bayram tatili boyunca trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı.

Uşak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Hasbahçe Polisevi'nde düzenlenen programda Uşak Valisi Turan Ergün protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Burada konuşan Vali Ergün, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadığını belirterek, kendini dünyada en ileri, medeni olarak tanımlayan ülkelerde, kendinden olmayan dinlere ya da başka inançlara fiziki boyuta varan saldırıların olmasının çok acı ve üzücü olduğunu söyledi.

Kentte bayrama yönelik tüm tedbirlerin alındığını aktaran Ergün, denetimlerin çok daha fazla arttırıldığını, polis ve jandarma ekiplerinin görevlerinin başında olduğunu belirtti.

Yola çıkacak tüm sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunan Ergün, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Güneş ve Tuğrul, bayram tatili boyunca trafiğe çıkacak sürücülere kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunup, herkesin bayramını kutladı.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba konuşmasında, görevi başında olan herkese gösterdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederek, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da "Özellikle İslam aleminin kutsal gününde, ilk gününde İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bizler inşallah güçlü oldukça bu gibi olaylara fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.