Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası - Haberler

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Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası

AA - Mehmet Çalık - Güncel
Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası

Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası verildi.

Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası verildi.

Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Polis, kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası uyguladı.

İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

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