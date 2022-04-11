Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası
AA - Mehmet Çalık - Güncel
Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası verildi.
Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası verildi.
Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
Polis, kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası uyguladı.
İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel