Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası - Haberler

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Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası

Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 450 lira para cezası verildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 450 lira para cezası verildi.

Durak Mahallesi Yörük Sokak'taki bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri adrese baskın yaptı.

Polis ekiplerince kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye, 5 bin 450 lira para cezası verildi.

Kumardan elde edildiği değerlendirilen 500 liraya el konuldu. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Kumar, Uşak, Güncel, Haberler

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