Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira para cezası verildi.
UŞAK (AA) - Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira para cezası verildi.
Köme Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenledi.
Kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira para cezası uygulandı, iş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Kumardan elde edildiği değerlendirilen 440 liraya da el konuldu.
AA / Mehmet Çalık - Güncel