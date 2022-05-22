Uşak'ta kumar oynayan 14 kişiye para cezası verildi - Haberler

Uşak'ta 2 kıraathane ve 1 derneğe yapılan kumar operasyonunda 14 kişiye 25 bin TL para cezası kesildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde 2 kıraathane ve 1 dernek lokalinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler 3 farklı adreste kumar oynayan 14 kişi 25 bin 466 TL para cezası kesti. Ayrıca kumardan elde edildiği belirlenen 5 bin 700 TL'ye de ekiplerce el konulurken işletme sahipleri hakkında da adli işlem başlatıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / Güncel