Uşak'ta Koyun Otlatma Anlaşmazlığından Çıkan Kavgada 3 Kişi Yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde koyun otlatma anlaşmazlığından çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Alaba köyünde çobanlık yapan E.A. ile yine aynı köyde çobanlık yapan Necati A, Metin A, Mustafa A. ve Recep A. Harmanyeri mevkisinde karşılaştı. Burada taraflar arasında koyun otlatma anlaşmazlığı sebebiyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.A, Mustafa A. (31) ve kardeşi Recep A. (24) koyun kırpma makasıyla yaraladı. E.A. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa A. ve Recep A. buradaki müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Necati A. ve Metin A. da ekiplerce gözaltına alındı.