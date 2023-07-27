Uşak'ta korkutan ev yangını: 92 yaşındaki kadın dumandan etkilendi

UŞAK - Uşak'ta 6 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangında 92 yaşındaki kadın dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen Ş.B. ekiplerce binadan çıkarıldı. 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ş.B. oğlu ve gelini tarafından kentteki bir özel hastaneye götürüldü. Öte yandan içeride bulunan apartman sakinleri panik olarak dışarı çıkarken, yangında evin bir bölümü hasar aldı.